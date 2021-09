F1, Seb Vettel: "Eravamo lenti"

Molto sfortunato oggi Sebastian Vettel nel corso delle qualifiche del GP d’Olanda. Con l’Aston Martin in costante crescita nelle ultime gare il pilota teutonico sperava di compiere una bella prestazione, ma la cattiva sorte di ha messo lo zampino, complice una strategia non esente da critiche per quanto riguarda il timing del Q1. Ecco le parole del tedesco:

“Se anche non fosse stato per loro (le due Haas) allora sarebbe potuto capitare con la prossima vettura davanti. Semplicemente c’erano troppe auto nello stesso settore. Per quanto riguarda il timing non penso che fossimo nel posto giusto oggi. Eravamo lenti ed era difficile ottenere il tempo”.

Una considerazione amara, ma altrettanto sincera, che non riesce però a mitigare lo sconforto per la situazione:

“Forse il timing non era ideale quando siamo usciti, tuttavia oggi non eravamo veloci abbastanza. Questa mattina tutto sembrava ok e ho creduto potessimo migliorare ancora un po’, ma in realtà non c’era molto di più da fare. Veramente qui non è possibile sorpassare, quindi dovremo tentare qualcosa di diverso”.

OMNISPORT | 04-09-2021 18:26