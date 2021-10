F1, Seb Vettel: "Oggi la scommessa delle slick non ha pagato"

Non una bella gara per il 4 volte iridato Sebastian Vettel, 18° al traguardo del GP di Turchia. Il tedesco ha provato l’azzardo delle Slick a mescola media quando non era proprio il momento, e questo ha totalmente compromesso la sua prestazione. Queste le parole di Seb:

“Oggi la scommessa non è andata a buon fine – ha detto Seb. Qualcosa dentro di me mi diceva di provare le gomme da asciutto, perché sulle intermedie non c’era più nulla da prendere, e pensavo che le slick potessero funzionare nonostante la pista umida. Appena sono uscito dai box ho capito che fosse la decisione sbagliata, non c’era aderenza per farle funzionare. Probabilmente tutto questo ci è costato uno o due punti perché eravamo in top ten. Sono rimasto sorpreso di come l’asfalto ci abbia messo così tanto prima di asciugarsi, era simile allo scorso anno sotto questo punto di vista”.

OMNISPORT | 10-10-2021 18:28