F1, Sebastian Vettel attacca il maxi calendario

16-10-2021 17:30

Il maxi calendario da 23 gare che la F1 introdurrà dal prossimo Mondiale non piace affatto a Sebastian Vettel, molto critico per i tanti appuntamenti decisi dalla FIA: “Penso che non dovremmo disputare così tante gare. La prima ragione è che offrire al pubblico un così elevato numero di GP finisce per renderli meno speciali”, sono le parole ai media tedeschi.

“Noi piloti siamo privilegiati – ha continuato il quattro volte campione del mondo -, arriviamo in pista il mercoledì sera e spesso torniamo a casa la domenica, ma buona parte del personale arriva il lunedì mattina per allestire i box, montare le hospitality, preparare le monoposto”.

“Al termine della gara c’è il lavoro di imballaggio del materiale da riportare in sede, per molto personale diventa un’attività che ti prende tutti i giorni senza avere tempo per te stesso – ha avvisato il pilota dell’Aston Martin -. Ci sono tanti interessi, ma credo sia necessario che le persone possano avere un equilibrio tra la loro vita a casa e il tempo trascorso al di fuori”.

