F1, Seidl: “La Mercedes non avrà pietà”

Mancano pochi giorni al semaforo verde del GP di Imola. Domani come di consueto la prima giornata di prove libere a cui seguiranno sabato quelle ufficiali e domenica la gara. Il Bahrain ha incoronato vincitore Lewis Hamilton, ma la sensazione è che la Red Bull abbia sprecato una grandissima chance per iniziare con il piede giusto il 2021.

La sfida tra i due colossi si rinnoverà sulle rive del Santerno e Andreas Seidl, team principal della McLaren, si aspetta una reazione prepotente da parte della Mercedes, battuta in qualifica per ben 388 millesimi anche per effetto di un errore di Lewis Hamilton nel secondo settore: “Credo che la Mercedes sarà spietata nella sua reazione a partire già da questo fine settimana – le parole di Seidl rilasciate all’emittente tedesca RTL – soltanto dopo le prossime gare potremo effettivamente stilare una classifica dei valori in campo e collocare esattamente la Mercedes e la Aston Martin”.

Seidl ha inoltre voluto sottolineare che il ritorno delle power unit Mercedes nei cofani delle vetture color papaya è un ottimo punto di partenza per tentare di confermarsi dopo gli strepitosi 2019 e 2020: “Crediamo di avere ora la migliore power unit disponibile per noi, è un grande punto di forza. Anche la coppia di piloti è al top, sappiamo dove dobbiamo migliorare per poter puntare alla vittoria in futuro”.

OMNISPORT | 15-04-2021 11:10