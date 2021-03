F1, Seidl: "Mick Schumacher ha tutto per guidare in Formula 1”

Sta per iniziare il campionato del mondo di F1 e tra poco meno di una settimana anche Mick Schumacher potrà effettivamente confrontarsi con il circus dei motori più importnate. Dopo aver conquistato il titolo in F2, il salto in F1 lo vedrà al volante della Haas.

Compagno di squadra di Schumi jr è Nikita Mazepin, col quale sarà chiamato ad affrontare un anno difficile, visto che la Haas ha scelto di scendere in pista con lo stesso pacchetto tecnico dello scorso campionato. Una mossa “logica” dal punto di vista economico (Gunther Steiner e Gene Haas si concentreranno totalmente sul 2022), ma che costringerà i piloti a battagliare per le posizioni meno nobili della classifica.

Tuttavia Andreas Seidl crede fortemente nelle “qualità” di Mick Schumacher, giovane pilota della Ferrari Driver Academy: ““Il salto in Formula 1 per lui sarà abbastanza gigante”, ha dichiarato il Team Principal della McLaren. “I giovani come lui devono fare i conti con tutto ciò che accade anche fuori dalla vettura. Allo stesso tempo però, considerando tutto ciò che ha fatto fino ad oggi, ritengo abbia tutte le caratteristiche per diventare un gran pilota. Non vedo l’ora di vederlo correre e di capire come se la caverà nella sua prima stagione in Formula 1“.

OMNISPORT | 19-03-2021 10:40