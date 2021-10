F1, Seidl: "Un calendario ideale dovrebbe avere 20 gare"

Se nelle ultime ore, il presidente della F1, Stefano DOmenicali aveva inneggiato al fatto di poter contare su 23 Gran Premi a partire dalla prossima stagione, non tutti sono felici di questi numeri.

Andrea Seidl capo ingegnere della scuderia McLaren infatti spera che la F1 possa comprendere la necessità dei team di non stressare eccessivamente il personale impegnato nelle trasferte e che il numero dei GP possa essere di massimo 20.

Domenicali appunto, ha dichiarato invece, di voler mantenere 23 gare da disputare, però, in un arco temporale più ristretto.

Se ciò dovesse essere confermato è inevitabile che saranno presenti anche il prossimo anno le tanto odiate triplette, ma secondo alcune indiscrezioni queste potrebbero essere diluite nel corso della stagione per evitare un carico di lavoro eccessivo.

Andreas Seidl, ha commentato così: “Credo sia importante attendere una comunicazione ufficiale in merito al calendario del prossimo anno dato che ci sono informazioni contrastanti in merito, e non voglio parlarne troppo perché è un compito di Stefano, ma abbiamo una posizione chiara su ciò che vogliamo per il calendario della prossima stagione. La nostra posizione non è cambiata e per noi un calendario ideale ha 20 gare. 15 potrebbero essere eventi fissi, mentre le restanti 5 potrebbero variare di stagione in stagione così da esplorare nuove sedi e nuovi mercati”.

È importante che quando si programmano questi 20 eventi che si tenga conto anche della sostenibilità dell’impegno per il nostro personale. Credo che Stefano stia esaminando tutto questo. Abbiamo fiducia in lui e siamo certi che troverà il giusto equilibrio tra gli interessi commerciali e quelli di tutti i soggetti coinvolti, inclusi voi media che siete parte del circus.

Stiamo avendo un buon dialogo con Stefano e con la F1. Dobbiamo solo attendere che il calendario venga pubblicato per capire quali saranno i piani per il prossimo anno”

