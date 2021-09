F1, Sergio Perez: "La sesta posizione era possibile"

Sergio Perez è stato nominato Driver of the Day dopo la sua ottima rimonta dall’ultima posizione fino all’ottava finale. Checo ha sfruttato le potenzialità della monoposto e una bella strategia messa in atto dal muretto per arrivare ad una posizione davvero insperata.

Queste le sue parole:

“È stato un peccato perché la sesta posizione era possibile. Quando ho superato Lando ho subìto parecchi danni alla fiancata destra della vettura, e credo che tutto questo non fosse necessario. Non avevo spazio a sufficienza e ci siamo toccati, e le conseguenze sono state pesanti per l’auto. Abbiamo agito per limitare i danni decidendo di cambiare subito il motore e scontando la penalità. Ora è già tempo di guardare avanti per poter tornare ancora più forti a Monza”.

OMNISPORT | 05-09-2021 18:41