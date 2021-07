F1, Shovlin: “Il pacchetto di aggiornamenti ci entusiasma”

Lo aveva più o meno velatamente chiesto Lewis Hamilton, l’aveva annunciato Toto Wolff, lo conferma il capo delle operazioni in pista Andrew Shovlin: Mercedes porterà a Silverstone un sostanzioso pacchetto di aggiornamenti sulla W12.

L’idea e l’obittivo degli uomini della scuderia della Stella è quello di consentire a Lewis Hamilton di tornare prepotentemente in lotta per il campionato.

La Red Bull in entrambe le classifiche e la Mercedes in questo inizio di stagione, sta davvero faticando, ma non vuole mollare ne tanto meno abdicare così in fretta. Gli uomini di Brackley puntano quindi a ricucire lo strappo sulla Red Bull, e lo faranno a partire dal GP di casa del team e di Lewis, con il tifo tutto dalla parte del fuoriclasse inglese.

“Non vediamo l’ora che arrivi Silverstone, abbiamo un buon pacchetto di aggiornamenti in arrivo che reputiamo abbastanza entusiasmante – le parole di Shovlin – Silverstone per noi è la pista di casa, corriamo davanti al nostro pubblico, ci saranno tanti tifosi di Hamilton ed è un tracciato che dovrebbe adattarsi alla nostra monoposto, a differenza del Red Bull Ring. Siamo felici di affrontare la sfida di Silverstone, speriamo di poter offrire uno spettacolo migliore e di lottare con la Red Bull, sarà un fine settimana impegnativo”

OMNISPORT | 09-07-2021 08:45