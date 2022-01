F1, Singapore fino al 2028: Domenicali entusiasta

27-01-2022 12:18

Stefano Domenicali ha espresso tutta la propria soddisfazione per la conferma di Marina Bay in calendario fino alla fine della stagione 2028. Sul sito ufficiale della F1, il presidente del Circus ha lodato il circuito asiatico, considerandolo ormai come un classica del campionato.

Singapore manca da due anni in calendario, e proprio per questo è arrivato in fretta un rinnovo tanto atteso. Queste le parole di Domenicali:

“Sono lieto che la Formula 1 continuerà a correre a Marina Bay per altri sette anni. Questo circuito ha ospitato la prima gara notturna nella storia della F1 nel 2008 e da allora ha continuato ad entusiasmare tifosi, team e piloti. Singapore occupa un posto speciale nel calendario della F1 e questa estensione è parte del nostro impegno a lungo termine per continuare a far crescere questo sport in Asia”.

“I piani che sono in atto per ridurre l’impronta di carbonio dell’evento sono impressionanti e si allineano con i nostri obiettivi di essere Net Zero Carbon come sport entro il 2030”, ha proseguito il Manager italiano. “Non vedo l’ora di continuare il nostro rapporto di successo con Singapore GP e il Singapore Tourism Board. Il tutto mentre la Formula 1 è pronta a tornare in quest’incredibile città dopo l’assenza delle ultime due stagioni”.

