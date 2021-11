F1, contatto Hamilton-Verstappen: la Mercedes chiede la revisione

16-11-2021 17:20

Nel GP in Brasile, l’ultimo in F1, Lewis Hamilton ha riaperto il Mondiale riuscendo nell’impresa di arrivare primo partendo dalla decima piazza. Un duro colpo da digerire per il rivale per il titolo piloti Max Verstappen, ma adesso l’olandese rischia anche di peggio.

Il team tedesco della Mercedes, tramite il profilo di Twitter, ha annunciato di aver avanzato una richiesta di revisione dell’incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due sarebbero venuti a contatto con l’olandese che è riuscito a mantenere la posizione, per poi essere superato qualche giro dopo.

La Mercedes sostiene di avere evidenze che durante il GP in Brasile la direzione gara non aveva a disposizione. Verstappen adesso rischia una penalità in vista del prossimo GP in Qatar e, nel caso in cui ciò avvenisse e all’olandese non riuscisse l’impresa di rimontare da un’eventuale posizione arretrata in griglia, Hamilton potrebbe superare il rivale in classifica quando mancherebbero dopo domenica solo due gare alla fine.

