F1 Sprint Race 2025: ufficiale il calendario del prossimo Mondiale, non ci sono Monza e Imola tra conferme e novità

Ufficializzato il calendario delle Sprint Race per il Mondiale di Formula 1 del 2025: saranno ancora 6 con l'onnipresente Interlagos e alcuni ritorni, nessuno spazio per Imola e Monza

La Formula 1 e la FIA hanno ufficializzato oggi i circuiti che ospiteranno le Sprint Race durante il Mondiale di F1 del 2025. Non ci sono grandissime novità nel format e nella sostanza: anche la prossima stagione saranno sei le gare veloci da 100 km in calendario. Nessuna Sprint per l’Italia con Monza e Imola che non figurano in calendario. Per il resto ci sono tre novità e tre conferme.

Mondiale F1 2025, il calendario della Sprint Race

Shanghai, Miami, Spa, Austin San Paolo e Losail. Saranno sei anche nel 2025 i Gran Premi che saranno preceduti dalla Sprint Race del sabato. Ufficializzato dalla FIA e da Liberty Media il calendario delle “gare brevi” format introdotto dal 2021 e che vede la disputa di un gp veloce articolato su 100km e che dallo scorsoi anno ha una qualifica dedicata, lo “Shoot out Sprint Qualify”. Nel 2025, anno in cui ricorrerà il 75° anniversario del Campionato mondiale di Formula 1 e la quinta stagione della Sprint, Interlagos si conferma sede delle gare brevi onnipresente dal 2021, mentre il Belgio tornerà per la prima volta dal 2023. Shanghai e Miami ospiteranno la Sprint per il secondo anno consecutivo, mentre Austin e Qatar tornano nel calendario per la terza volta. Con gli Stati Uniti che avranno ben due Sprint su 6. F1, Campionato Mondiale 2025: il calendario delle Sprin Race Data Paese Luogo 21-23 marzo Cina Shanghai 2-4 maggio USA Miami 25-27 luglio Belgio Spa Francorchamps 17-19 ottobre USA Austin 7-9 novembre Brasile San Paolo 28-30 novembre Qatar Lusail F1 Sprint Race: la soddisfazione di Stefano Domenicali

Nell’annunciare il nuovo calendario delle Sprint Race per il Mondiale di F1 2025 ovvia la soddisfazione del Presidente e CEO di Liberty Media, Stefano Domenicali: “La Sprint è stata un grande successo per la Formula 1, portando a tutti i nostri fan più azione e corse in pista. Ne stiamo vedendo la prova nei dati del nostro pubblico, nella presenza dei fan il venerdì e dai promotori e dai partner. Mentre ci prepariamo a celebrare il nostro 75° anniversario nel 2025, celebreremo sempre la nostra incredibile storia, ma dobbiamo sempre guardare avanti, innovare e migliorare per offrire il meglio alla nostra crescente e diversificata base di fan. La Sprint è un ottimo esempio di come introdurre nuovi elementi nel nostro sport nel rispetto del campionato. Voglio ringraziare le sei sedi che ospiteranno lo Sprint nel 2025 e non vedo l’ora di assistere a questi incredibili eventi durante tutta la stagione”

Sprint Race, l’entusiasmo del presidente Ben Sulayem

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha aggiunto: “Mentre il Campionato mondiale di Formula 1 della FIA celebra il suo 75° anniversario nel 2025, anche la Sprint entrerà nel suo quinto anno come parte della competizione. Nel corso del tempo, grazie alla nostra solida collaborazione con la Formula 1 e al contributo di tutti i team, si sono susseguite diverse iterazioni e i regolamenti e il formato si sono evoluti fino a darci gli entusiasmanti e popolari Sprint che abbiamo oggi. I sei eventi del 2025 si svolgeranno ancora una volta su un’interessante gamma di circuiti e offriranno sicuramente agli appassionati tanta azione aggiuntiva per tutta la stagione.”

F1, lo strano caso Sprint Race: piace al pubblico meno ai piloti

C’è a chi piace e a chi non piace. I puristi della Formula 1 storcono il naso, i progressisti ne trovano tanti lati positivi tra cui il semplice fatto di vedere comunque due gare nel week end invece di una. La Sprint Race è comunque una realtà della F1 dal 2021 tra diversi cambiamenti di format. Come sottolineato da Domenicali e Ben Sulayem il pubblico sembra apprezzare la gara breve senza troppi tatticismi legati alle strategie e all’utilizzo delle gomme. D’altra parte i piloti mal digeriscono un week end in cui sono costretti a non fare prove libere se non la prima e unica sessione oltre a dover centellinare i treni di gomme tra due qualifiche e due gare.

Tra i più critici il campione del mondo in carica Max Verstappen: “È un format migliore quello di quest’anno, direi, in termini di approccio al weekend, ma non sono più entusiasta della gara. Credo che sia meglio avere la possibilità di cambiare la macchina durante il weekend e che ci sia un po’ più di logica nella distribuzione delle sessioni all’interno del weekend di gara”.

