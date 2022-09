F1, Sprint Race sempre più protagonista: raddoppia dal 2023

27-09-2022 17:38

La Sprint Race diventa sempre più protagonista della F1 a partire dal prossimo anno. A partire dal 2023 infatti, saranno sei (e perciò raddoppiate) le mini-gare che daranno spettacolo il venerdì. L’annuncio è stato dato dal presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali.

Queste le dichiarazioni dell’ex Ferrari: “Sono lieto di poter confermare che sei Sprint faranno parte del Campionato dal 2023 in poi, basandosi sul successo del nuovo formato introdotto per la prima volta nel 2021. Lo Sprint prevede tre giorni di azione con i piloti tutti in lotta per qualcosa dall’inizio di venerdì fino all’evento principale di domenica, aggiungendo più suspance ed emozione al fine settimana. Il feedback di fans, team, promotori e partner è stato molto positivo e il formato sta aggiungendo una nuova dimensione alla Formula 1, tutti noi vogliamo assicurarne il successo in futuro”.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la F1 ha comunicato che tuti i team si sono dichiarati d’accordo. Quest’anno le Sprint Qualifying sono state a Imola, a Zeltweg e la prossima andrà in scena a Interlagos. Il prossimo anno non sappiamo ancora dove saranno programmate.