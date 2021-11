F1, Stefano Domenicali accoglie Zhou: "Fantastica notizia"

16-11-2021 15:22

Stefano Domenicali ha voluto dare il proprio benvenuto a Guanyu Zhou in F1 in attesa di vederlo in pista forse fin già nei test per giovani piloti ad Abu Dhabi. Domenicali pensa che l’ingresso del pilota cinese nel circuì darà un grande impulso all’espansione del brand F1 in Asia. Queste le sue parole:

“La notizia che Guanyu Zhou sarà in F1 nella prossima stagione è fantastica, sia per il nostro sport che per i milioni di appassionati in Cina, che ora avranno un proprio eroe di casa da seguire per tutto il campionato”, ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato di Liberty Media. “La sistema della Formula 2 sta funzionando e promuovendo talenti nella massima categoria dell’automobilismo. Guanyu è un incredibile talento e sarà un’aggiunta importante ad una griglia che susciterà interesse, oltre che negli appassionati, anche nei tifosi cinesi”.

Un pensiero anche sull’addio di Antonio Giovinazzi, che dal prossimo anno andrà in Formula E:

“Voglio ringraziare Antonio per essere stato un brillante ambasciatore per la Formula 1 e per l”Italia. Ha fatto un grande lavoro e in tutta sincerità spero di poterlo rivedere in Formula 1. Gli auguro il meglio. Non ho dubbi sul fatto che farà bene in qualsiasi cosa sceglierà di fare”.

