F1, Steiner: “Al momento tutto sta andando nella giusta direzione”

Tra tutte le scuderie del circus della Formula Uno, ce n’è una in particolare che ha deciso di non sviluppare la monoposto per questo campionato, ma di riporre tutti gli sforzi sul 2022 anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico-sportivo.

Secondo l’indiscrezione riportata dall’emittente tedesca n-tv, il team principal della scuderia americana, Guenther Steiner, negli ultimi giorni della scorsa settimana, ha fatto visita a Maranello ( il quartiere generale della Ferrari, dove dagli scorsi mesi si trovano alcuni uffici del team di Kannapolis) dopo Baku per dare un’occhiata alla futura Haas che sta nascendo.

“Stiamo sviluppando la macchina a tutto gas, perché questo è il nostro futuro – ha dichiarato Steiner – Al momento tutto sta andando nella giusta direzione. Ho una buona sensazione che stiamo finalmente uscendo da questa situazione di non poter marcare punti”.

OMNISPORT | 14-06-2021 11:19