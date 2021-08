F1, Steiner: “Felice dell’atteggiamento di Mazepin”

Gunther Steiner ha parlato ai microfoni di GPFans, dell’atteggiamento che sta portando avanti Nikita Mazepin nei confronti di stampa e tifosi, sottolineando come il pilota russo si stia lasciando pian piano alle spalle la nomea di pilota “sopra le righe”.

Secondo il Manager altoatesino, Nikita sta trovando il proprio “equilibrio” dopo un inizio stagione difficile, aspetto che ovviamente fa ben sperare la Haas per il prossimo futuro.

“Nikita si sta tenendo lontano dai giornali e dal mio punto di vista è un’ottima cosa”, ha affermato il Manager altoatesino. “All’inizio sembrava una storia infinita, mentre adesso le critiche si stanno attenuando. In parte, ovviamente, centra anche il suo atteggiamento. Fortunatamente gli appassionati hanno capito che Nikita non è la persona che in molti volevano far apparire e stanno pian piano cambiare idea sul suo conto. Io l’ho conosciuto a settembre e passo dopo passo ho capito che che aveva una nomea che non corrispondeva alla realtà”.

Gli errori: “Le sbavature commesse da lui e Mick te le aspetti, anche se non vuoi che accadano. Sono esordienti, cercano di trovare il loro limite: Inoltre hanno avuto la possibilità di guidare per Mercedes e Ferrari, vetture con le quali puoi maggiormente trovare il limite. Venendo alla Haas, specialmente a quella del 2021, era normale che facessero qualche errore. Ma per fortuna questi ultimi sono sempre meno frequenti. A un certo punto della loro carriera, si spera, non ne faranno più”.

OMNISPORT | 17-08-2021 11:51