F1, Steiner: “Non volevamo questo tipo di gara”

Si respiara aria di delusione nel box della Scuderia Haas. Le premesse ad inizio weekend erano sicuramente diverse da quanto poi successo in pista nel Gp di Turchia.

Intervistato dal sito ufficiale della Haas, Gunther Steiner si è detto parecchio deluso del risultato raccolto da Mick Schumacher e Nikita Mazepin, sottolineando come il contatto di inizio gara tra il tedesco e Fernando Alonso non abbia permesso alla scuderia statunitense di giocarsi le proprie carte in un GP che poteva offrire diverse opportunità.

Schumacher, dopo il contatto con il portacolori della Alpine, non è riuscito a recuperare il gap con il centrogruppo, aspetto che l’ha portato a condurre una gara in solitaria e senza grosse occasioni. Diverso invece il discorso per il russo, visto che quest’ultimo ha confermato le difficoltà sul bagnato emerse già al sabato, mostrando un ritmo troppo inferiore rispetto al compagno di squadra.

“Non è la gara che volevamo dopo la qualifica del sabato”, ha affermato Gunther Steiner. “Mick è riuscito a completare una buona partenza, ma poi è stato colpito da Alonso e questo ci ha fatto sprofondare indietro. Successivamente non siamo riusciti a chiudere il gap con la parte centrale del gruppo, soprattutto dopo che siamo entrati nella fase delle bandiere blu. Rimanere in pista nonostante le condizioni difficili era l’unica cosa che potevamo fare. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: le auto sono tornate ai box integre e abbiamo imparato diverse nuove cose in vista degli appuntamenti finali di questa stagione”.

OMNISPORT | 11-10-2021 12:15