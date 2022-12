F1, Stella parla della Ferrari: "Sono molto contenti della nuova macchina"

28-12-2022 13:59

Tra un mese e mezzo, il 14 febbraio, verrà svelata la nuova vettura con cui la Ferrari affronterà il Mondiale 2023 di Formula 1. Una monoposto che ha già tante aspettative addosso e che i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz vorranno utilizzare al meglio. Difficile ancora capire quali saranno i valori in pista nella prossima stagione, ma Andrea Stella, ex Ferrari e nuovo team principal McLaren, sa già qualcosa.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Stella ha infatti parlato così: “Le squadre da battere anche nella prossima stagione saranno Ferrari, Red Bull e Mercedes, che al momento sono in una categoria diversa dalla nostra. A Maranello sono molto contenti della nuova macchina e quindi avranno un inizio competitivo. Per la McLaren mi aspetto delle difficoltà, ma sono ottimista per la seconda parte di stagione”.