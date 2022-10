F1: stop alle termocoperte, Vestappen contrario

29-10-2022 22:03

Nuovo cambio di regolamento in Formula 1: dal 2024 le termocoperte, utilizzate da tutte le scuderie per mandare in temperatura i pneumatici prima di entrare in pista, saranno eliminate. Già in questa stagione c’era stato un utilizzo minore, passando dai 100° ai 70° per le quattro gomme. Nel 2023 si scenderà a 50°, mentre tra due anni verranno definitivamente eliminate.

Uno stop che non piace al campione del mondo Max Verstappen: “Ho guidato con le gomme 50 gradi e sono quasi andato in testacoda nella corsia dei box… Senza le termocoperte credo che ci saranno molti incidenti, lo so già. Austin è ancora una pista dove si possono scaldare facilmente le gomme grazie alle curve, ma se andiamo su un circuito cittadino, come Montecarlo, che cosa può accadere?”.