F1, Stroll: "Il GP d'Australia verrà rinviato"

I primi mesi del campionato mondiale di Formula saranno sicuramente resi difficili dalla pandemia di coronavirus. Di Questo ne è convinto il presidente dell’Aston Martin, Lawrence Stroll.

Proprio il magnate canadese ha sottolineato come la gara dell’Albert Park di Melbourne, in programma il prossimo 21 Marzo, verrà posticipata in autunno per lasciare spazio al Bahrain che così inaugurerà il Mondiale 2021 di Formula Uno.

Una decisione dettata dalle restrizioni Covid vigenti in Australia e dalla variante inglese che sta provocando contagi a catena nel Regno Unito dove molti team hanno le rispettive fabbriche.

“Non è stato annunciato ufficialmente, ma accadrà. Non verrà cancellato, ma rinviato – ha dichiarato il presidente dell’Aston Martin a Sport Week – Ci andremo in autunno. La prima gara sarà in Bahrain. Sfortunatamente i prossimi mesi saranno difficili. Vedo la luce alla fine del tunnel mentre i vaccini stanno arrivando ora, ma la prima parte del campionato del mondo sarà senza dubbio una sfida. Penso il peggio sia alle spalle e abbiamo imparato molto su come fare gare con misure precauzionali”.

OMNISPORT | 08-01-2021 15:14