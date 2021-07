F1, Szafnauer: “Vettel ha migliorato il nostro modo di fare le cose”

L’inizio della stagione non è sicuramente stato tra quelli da incorniciare, anzi…ma gara dopo gara Sebastian Vettel sta accrescendo il proprio feeling con l’Aston Martin portando in dote delle novità molto apprezzate, riguardanti la metodologia di lavoro all’interno della squadra di Silverstone.

Il TP dell’Aston Martin Otmar Szafnauer ha sottolineato come l’ex alfiere della Ferrari sia indubbiamente un upgrade che si ripercuote a cascata sul benessere dell’intero team. “Sebastian ha migliorato il nostro modo di fare le cose – ha detto Otmar Szafnauer, citato da RTL – Il modo in cui conduciamo i nostri debriefing, ad esempio, è leggermente cambiato. Non solo Lance Stroll ma l’intero team lo ha accettato”.

Anche l’ex patron del Circus Bernie Ecclestone ha parlato di Vettel. Mister E spera che l’Aston Martin possa permettergli di tornare alla vittoria, anche se nelle ultime gare il tedesco è parso tornare sui suoi vecchi livelli. “È stato lasciato solo l’anno scorso – ha dichiarato Ecclestone a Sport Bild – Ecco perché ho cercato di tenerlo in Formula 1 e di farlo andare in una buona squadra. Volevo che fosse di nuovo felice. Gli ho inviato un messaggio e gli ho detto: ‘Sembra che tu stia ritornando di nuovo il vecchio Seb’. La squadra deve solo mettere tutto insieme. Spero davvero che l’Aston Martin gli dia una macchina che possa vincere il prima possibile”.

OMNISPORT | 01-07-2021 11:40