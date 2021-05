F1, Szafnauer: “Vettel vicino al 100%”

L’inizio della stagione non è certo stato esaltante per Sebastina Vettel. L’ex ferrarista dopo i problemi avuti con la Rossa, ha deciso di cambiare i propri orizzonti accordandosi lo scorso inverno con l’Aston Martin.

Le difficoltà della vettura e quelle del pilota avevano costretto il quattro volte campione del mondo a un pesante zero in classifica, mentre finalmente nelle strade del Principato sono arrivati dieci punti. Il quinto posto di Monte Carlo è stato quindi accolto come una vera e propria manna dal cielo per Sebastian Vettel, che era ovviamente alla disperata ricerca di un risultato positivo in Aston Martin.

Ora è molto difficile dire se Vettel sia completamente rinato a Monaco, oppure che si sia trattato di un exploit fine a se stesso. Forse è più sensato affermare che – così come le difficoltà di inizio stagione non erano tutte sue – il prosieguo del campionato dipenderà soprattutto dalla competitività della macchina.

A ogni modo il team principal Aston Martin Otmar Szafnauer ritiene che l’ex pilota della Ferrari stia aumentando sempre di più la fiducia alla guida: “Seb non è ancora al 100%. Ho parlato di lui con lui a Monaco, ed è vicino al top della condizione. Si sente molto più a suo agio: gara dopo gara, prova dopo prova, aumenta il feeling con la vettura. Ho parlato anche con altri piloti che hanno cambiato squadra e stanno attraversando lo stesso processo. La loro ipotesi era che ci sarebbero volute circa cinque gare per sentirsi davvero a proprio agio sulla macchina. E credo che un fenomeno simile sia capitato anche a Vettel“, ha detto lo statunitense a GPFans.

“Seb sta crescendo giorno dopo giorno nella comprensione della macchina e non dimentichiamoci che i margini sono davvero risicati nel pacchetto di mischia. Se non ti senti a tuo agio nella macchina e non la spingi ai suoi limiti, allora sei fuori di un decimo o due. Ma lui si sente più a suo agio in macchina, e se non hai il giusto feeling con la vettura non puoi pensare di guidare così bene a Monte Carlo, che è la pista più difficile da affrontare se non conosci bene la macchina“.

OMNISPORT | 31-05-2021 15:23