F1, tapiro d'oro a Leclerc: la frecciata per Hamilton

Una magra consolazione per Charles Leclerc. L’errore all’ultima curva del Gran Premio di Turchia, svarione costato al pilota della Ferrari il secondo posto e con esso il podio, gli ha fruttato almeno la vittoria di un altro, meno ambito trofeo: il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia.

Leclerc attapirato da Striscia

Nell’ultima gara del Mondiale, dopo una gran rimonta, il monegasco, risalito dalle retrovie fino al terzo posto, ha provato un ultimo tentativo di sorpasso ai danni della racing Point di Sergio Perez, a quel momento secondo. Subito dopo aver passato il messicano però Leclerc è andato lungo nell’ultima frenata vanificando il sorpasso fatto. Oltre il danno la beffa dal momento che Charles ha perso pure il podio, infilato dal compagno di squadra, Vettel che lui stesso aveva passato qualche giro prima. Subito dopo aver tagliato il traguardo Leclerc è stato protagonista di una violenta autocritica fatta con i suoi ingegneri via radio e con lo stesso Binotto collegato da Maranello, urlando ripetutamente: “Sono un cog…ne!”

Raggiunto a Maranello dall’inviato del tg satirico Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il tapiro d’oro, Leclerc ha commentato: “La gara era andata bene e ho buttato tutto via all’ultima curva. Ho sbagliato e mi sono sfogato in radio con i miei ingegneri, avete sentito tutto… Queste cose succedono, ma devono essere uno spunto per crescere e tornare più forti”.

Leclerc: “Hamilton simpatico ma non ci andrei in vacanza”

Ai microfoni di Striscia la Notizia, Leclerc si è anche lasciato andare a qualche commento sui suoi compagni, avversari, di ieri, di oggi e di domani, cominciando, ovviamente dal pluricampione del mondo in carica a cui non ha risparmiato una battutina: “Il dominio di Hamilton? Va molto forte ed è simpatico, ma non ci andrei in vacanza assieme“. Infine, sul futuro compagno di scuderia Carlos Sainz Jr, dichiara: “«Lo conosco da anni, siamo molto amici: Vettel mi ha fatto migliorare, vedremo cosa succederà con Carlos”.

SPORTEVAI | 25-11-2020 15:45