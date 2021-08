F1, terze libere Spa: Verstappen davanti, male le Ferrari

Terze libere di Spa condizionate dalla pista bagnata: il più veloce in pista è stato Max Verstappen, con il tempo di 1:56.924. Il pilota olandese ha fatto il vuoto, precedendo il compagno di scuderia Perez di quasi un secondo, ed è il favorito per la pole del pomeriggio. Terzo Lewis Hamilton, quarto Lando Norris.

Ancora in difficoltà le Ferrari, fuori dai primi 10: Carlos Sainz è 14esimo, Charles Leclerc 16esimo. Entrambi i piloti hanno lamentato problemi, e rischiano tantissimo per le qualifiche in programma nel pomeriggio.

I primi dieci

1 M. Verstappen Red Bull 1’56″924

2 S. Perez Red Bull 1’57″871

3 L. Hamilton Mercedes 1’57″996

4 L. Norris McLaren 1’58″509

5 E. Ocon Alpine 1’58″913

6 L. Stroll Aston Martin 1’59″205

7 P. Gasly AlphaTauri1’59″324

8 S. Vettel Aston Martin 1’59″436

9 G. Russell Williams 1’59″492

10 F. Alonso Alpine 1’59″613

OMNISPORT | 28-08-2021 13:08