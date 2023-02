F1, Test di Sakhir: Verstappen il più veloce

L'olandese davanti Sainz ed Albon

23-02-2023 15:03

Si è conclusa da poco la prima giornata di test di F1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Ancora una volta, Verstappen davanti a tutti. L’olandese in livrea Red Bull ha totalizzato il tempo di 1:32.959 precedendo di 0.294 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e di 0.712 la Williams del thailandese Alexander Albon. Ferrari ha girato con un’ala a medio carico al posteriore, usando una configurazione molto efficiente e ottenendo delle velocità di punta molto simili identiche a quella della RB19 di Verstappen. Per l’olandese e Sainz 71 e 72 giri completati.

1 Max VERSTAPPEN1:32.959 21 – Gomme medie

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.294 11 – Gomme medie

3 Alexander ALBON Williams+0.712 17 – Gomme morbide

4 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.764 16 – Gomme medie

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.942 6 – Gomme medie

6 George RUSSELL Mercedes+1.215 15 – Gomme medie

7 Charles LECLERC Ferrari+1.393 5 – Gomme medie

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.465 9 – Gomme medie

9 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.605 10 – Gomme medie

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.712 13 – Gomme medie

11 Pierre GASLY Alpine+1.863 11 – Gomme medie

12 Oscar PIASTRI McLaren+1.929 19 – Gomme medie

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.247 4 – Gomme medie

14 Fernando ALONSO Aston Martin+2.296 2 – Gomme medie

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.266 2 – Gomme medie

16 Logan SARGEANT Williams+3.597 7 – Gomme medie

17 Lando NORRIS McLaren+3.913 2 – Gomme medie

18 Nyck DE VRIES AlphaTauri+4.573 3 – Gomme medie

19 Esteban OCON Alpine+5.674 5 – Gomme medie