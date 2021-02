F1, Toto Wolff: "Diverse opzioni per la line-up 2022"

Non è ancora iniziato il Mondiale 2021 che già la mente di molti è proiettata al 2022, anno in cui il regolamento della F1 subirà una rivoluzione sostanziale. In quest’ottica, ci si chiede già quali saranno i piloti in pista a partire dalla prossima stagione. Sarà importantissimo infatti per le scuderie non sbagliare la scelta dei driver da portare in griglia durante questa rivoluzione, dato che col cambio di regolamento la componente umana avrà quasi certamente più importanza rispetto al momento attuale.

Per quanto riguarda la Mercedes, oltre alla conferma di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas in scadenza alla fine di quest’anno, il team anglo-tedesco può contare sui profili di Esteban Ocon e George Russell, ancora sotto l’ala “protettiva” della Mercedes Junior Academy. In loro sono probabilmente riposte le speranze delle frecce d’argento per portare avanti una striscia di successi che va avanti dal 2014.

Intervistato da “Car and Driver”, Toto Wolff ha parlato della line-up che schiererà la Mercedes a partire dalla stagione 2022:

“Esteban Ocon è al suo secondo anno del suo contratto biennale con Renault e Alpine, mentre George Russell resterà in Williams anche quest’anno. Dunque, posso affermare che abbiamo diverse opzioni per il 2022. Fino ad allora, però, tutti i nostri sforzi saranno riservati a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. È troppo presto per parlare di una possibile line up 2022. In estate valuteremo se ci sarà un cambiamento”.

OMNISPORT | 25-02-2021 15:11