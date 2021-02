F1, Toto Wolff e le preoccupazioni sul Calendario 2021

La preoccupazione nel Circus è davvero tanta. Il Mondiale 2021 sarebbe dovuto essere quello del “ritorno alla normalità” dopo un campioanto, il 2020, pesantemente condizionato dalla pandemia di Covid-19. Il programma era di svolgere regolamente le 23 gare previste su 4 continenti, ma già da ora sembra un obiettivo davvero difficile.

ina e Vietnam sono state le prime location ad alzare bandiera bianca, mentre l’Australia ha spostato il proprio GP da marzo a novembre. Sono tante però le piste considerate in bilico. Nonostante le smentite degli organizzatori, anche la classica tappa di Monte Carlo è ritenuta a rischio, come ha ribadito nei giorni scorsi anche il direttore sportivo di casa Alfa Romeo Beat Zehnder.

Intervistato dall’emittente ORF, il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha confermato le preocccupazioni che ormai da settimane aleggiano sulla F1:

“Naturalmente i timori sul calendario sono giustificati. L’Australia è già stata rinviata e poiché quella gara è molto importante si è deciso di rinviarla, piuttosto che cancellarla. In Cina i grandi eventi sono generalmente vietati fino ad agosto. Noi non possiamo influenzare queste cose in alcun modo, ed è per questo che la stagione sta iniziando in Bahrain. Conosciamo bene quella pista, quindi è relativamente facile partire da lì. Al momento però credo che saremo in grado di avere una stagione normale solo dopo l’estate”.

OMNISPORT | 03-02-2021 13:09