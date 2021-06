F1, Toto Wolff non vuole gettare la spugna nella lotta alle Red Bull

Se le prime gare di questo Mondiale 2021 di F1 avevano dato l’impressione che fosse ancora la casa di Barkley la scuderia da battere, le recenti prestazioni della Red Bull, ed in particolare dell’alfiere olandese Max Verstappen, hanno completamente ribaltato la situazione. Quattro vittorie consecutive, su quattro tracciati molto diversi tra loro (Montecarlo-Baku-Paul Ricard-Stiria) stanno mettendo pressione alla Mercedes per la prima volta in tutta l’era ibrida, dimostrando che si, le Frecce d’argento si possono battere.

In una parola, la Red Bull ha dimostrato di essere semplicemente più completa della Mercedes. In particolare, però, è stata la prima delle due gare in Stiria a dare veramente la dimensione dell’attuale superiorità della scuderia di Milton Keynes. Un distacco abissale quello che Max ha rifilato a Lewis Hamilton, nonostante la Mercedes abbia comunque piazzato a podio entrambi i propri piloti. Max Verstappen ha guidato la gara dall’inizio alla fine, senza che la W12 di Hamilton potesse mai impensierirlo. I 35 secondi finali di distacco dall’olandese sono dipesi dalla sosta ai box extra, ma al momento del pit stop il gap era comunque superiore ai 15 secondi.

Toto Wolff, team Principal Mercedes, ha fornito una valutazione che non lascia scampo, ma che allo stesso tempo infiamma la lotta per il titolo piloti (e costruttori) della F1 2021:

“Questo non è stato un brutto risultato, ma quello che è pesante è che questa è stata davvero la prima gara in otto anni nella quale ci è semplicemente mancato il ritmo. Abbiamo avuto un fine settimana molto difficile in Austria. Non avevamo armi nel nostro arsenale per poter vincere. Detto questo, è tutt’altro che finita. Quest’anno vinceremo delle gare, faremo delle pole position e lotteremo il più possibile per ogni singolo risultato“.

OMNISPORT | 29-06-2021 14:27