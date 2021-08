F1, Toto Wolff parla del futuro di Valtteri Bottas

Il Manager della Mercedes ha voluto allentare la pressione sulle spalle di Valtteri Bottas, sommerso di critiche dopo l’incredibile carambola che ha causato nell’ultimo Gran Premio e che ha determinato il ritiro di entrambe le Red Bull e di Charles Leclerc (questo in concorso con Stroll).

Intervistato dalla stampa oltremanica, Wolff ha voluto rassicurare tutti che l’errore di Bottas non giocherà alcun ruolo sul suo futuro, dato che è ancora in bilico il posto di seconda guida Mercedes a fianco di Lewis Hamilton. Attualmente, il finlandese è dato in uscita da Barkley, ma ancora non si sa nulla sul nome del possibile sostitito, e proprio per questo Bottas spera ancora di potersi giocare le sue carte.

Queste le parole del Team Principal delle Frecce d’argento:

“Valtteri domenica è stato sfortunato, ma purtroppo si è trattato di un errore con conseguenze catastrofiche”, ha affermato il Manager austriaco. “Una volta partito si è trovato a sandwich tra due monoposto, con i risultati che tutti quanti abbiamo visto. Questo ha fatto sì che perdesse tantissimo carico aerodinamico e nel momento in cui è andato sul freno non aveva possibilità di controllare la vettura. In ogni caso l’episodio di Budapest non influenzerà la decisione sul suo futuro all’interno della squadra”.

OMNISPORT | 05-08-2021 21:24