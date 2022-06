F1, Toto Wolff: "Russell molto forte, porpoising problema di tutti"

12-06-2022 15:58

Bicchiere mezzo pieno per la Mercedes a Baku. Russell chiude in top-5 per l’ottava volta in stagione su otto gare, mentre Hamilton lotta contro il dolore alla schiena ma riesce comunque a terminare in quinta posizione.

Questo il commento del team principali Toto Wolff al termine della gara:

“Sono contento di come è finita la gara. Manca ancora parecchia velocità nella nostra monoposto e serve comprendere come sviluppare la vettura con i ragazzi che sono davanti. Ci sono molte polemiche sul porpoising, ma sono i piloti che devono discutere tra loro e più o meno tutti sono consapevoli che serve cambiare qualcosa nelle regole perché sarà così per i prossimi quattro anni come minimo e serve sapere come migliorare per la salute dei piloti”.

“George l’ho visto a 16 anni, aveva già una mente da vincitore. Non in tanto hanno successo al primo anno in Formula 3 e Formula 2: è sempre molto particolare, quando arriva decimo non è diverso da quando conclude al terzo posto. Desidera sviluppare la monoposto sempre allo stesso modo ed è molto più forte di quanto credessi prima”.

“L’affidabilità è ogni volta difficile da avere perfettamente: si vuole tirare fuori il massimo della prestazione e c’è ogni volta un punto nel quale si va oltre il limite, dunque quando si arriva serve fare meglio in altre zone della vettura e questo non lo stiamo avendo ora, è una bilancia difficile da equilibrare, per tutti”.