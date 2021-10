F1, Toto Wolff: "Sarà una rimonta dura per Lewis domani"

Il team Principal della Mercedes Toto Wolff prevede grandi difficoltà per il sette volte iridato Lewis Hamilton nella gara di domani all’Istanbul Park, GP di Turchia. Ricapitoliamo brevemente quanto successo oggi. La prima fila sarebbe dovuta essere tutta Mercedes, con Hamilton in pole e Bottas subito dietro. Tuttavia la scuderia di Barkley ha optato per la sostituzione dell’ICE sulla vettura del britannico, la quarta del 2021, cosa che lo costringerà a partire dall’ultima posizione in griglia.

Hamilton dovrà farsi strada fino alle prime posizioni, mentre Bottas dovrà cercare di tenere la leadership sin dai primi metri dopo il semaforo verde:

“La cosa positiva è che la vettura è molto veloce e Valtteri partirà dalla pole, ma la parte negativa è che avremmo avuto tutta la prima fila Mercedes. Il recupero sarà difficile per Lewis, con tutte le vetture davanti a lui sulle medie a parte Tsunoda, e ieri nelle simulazioni di passo gara abbiamo visto quanto sia difficile restare in scia su questa pista, ma Lewis ha già fatto delle fenomenali rimonte in passato, non c’è nessun altro che vorresti al posto suo per questo lavoro. La strategia sarà fondamentale e noi siamo qui per supportarlo. Valtteri è stato veloce per tutto il weekend e ha una grande opportunità domani. Ovviamente vuole la vittoria e questo aiuterà Lewis, darò tutto domani”.

OMNISPORT | 09-10-2021 19:47