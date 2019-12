F1, Toto Wolff si sbilancia sul suo futuro in Ferrari

Il circus della Formula 1 è in vacanza, ma le cronache motoristiche sotto l’albero di Natale impazzano e sono già focalizzate verso il 2021, visto che nel 2020 scadranno due contatti top come quelli di Lewis Hamilton con la Mercedes e Sebastian Vettel con la Ferrari.

Nelle ultime ore ha fatto scalpore l’ipotesi di un doppio trasferimento dalla Germania all’Italia: oltre al pilota inglese, approderebbe anche Toto Wolff, team principal delle Frecce d’Argento.

Il diretto interessato, però, che non ha nascosto di essere a conoscenza dell’interesse della Ferrari per Hamilton, non sembra affatto stimolato dall’ipotesi, come si intuisce dalle dichiarazioni rilasciate, tra il serio e il faceto, al giornale tedesco ‘Kronen’: “Firmare per la Ferrari? Sembra una buona idea, però preferirei fare qualcos’altro: andare su Marte con Lewis Hamilton e vedere se c’è qualcosa da vincere anche lì”.

Parole scherzose, ma fino a un certo punto, dalle quali si evince la volontà del dirigente di proseguire il felice sodalizio con Hamilton, che ha portato ai cinque titoli mondiali per il pilota inglese e ai sei costruttori consecutivi per la Mercedes.

Peraltro, a quanto pare, lo stesso Hamilton ha messo la permanenza di Wolff alla Mercedes come condizione primaria per firmare il rinnovo con la Mercedes: “Parlando seriamente – dice ancora Wolff – Ciò che voglio è avere successo anche nel 2020, poi vedremo cosa succederà. Ma se daremo ancora a Lewis una vettura al di sopra delle altre, poi ci penserà lui”.

Chiara la volontà di concentrarsi solo sul 2020 per permettere a Lewis di raggiungere Michael Schumacher, primatista di titoli mondiali a quota sette. Poi chissà che nel 2021 il sorpasso al mito tedesco non avvenga proprio con Toto e Lewis in tuta rossa…

Al momento, però, Wolff ha altre preoccupazioni…: “Tre settimane di vacanze non sono abbastanza per smaltire tutto lo stress che accumulo durante la stagione. Me lo ha detto anche il mio medico”.

SPORTAL.IT | 20-12-2019 12:03