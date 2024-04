F1 Mercedes, Antonelli su di giri dopo il primo test e insidia l'accordo tra Sainz e Wolff: gli scenari

Andrea Kimi Antonelli ha svolto il primo test su una monoposto di F1, la Mercedes del 2021 sulla pista Red Bull Ring in Austria. Il giovane pilota italiano si è detto entusiasta. Può scalzare Sainz per un sedile nel 2025?

Il grande giorno è arrivato. E adesso, come si suol dire, l’appetito vien mangiando. Andrea Kimi Antonelli è pronto a sbarcare in Formula 1. Il talentuoso pilota italiano ha disputato i primi test con una monoposto di F1, anche se vecchia di qualche anno, su quella Mercedes che lo annovera nella sua accademia di giovani piloti e che sarebbe sempre più tentata di lanciarlo il prossimo anno nel Mondiale al posto del partente Lewis Hamilton in direzione Ferrari.

Quella svoltasi in Austria, sul circuito Red Bull Ring è stata una sessione di prove molto importante per il ragazzo, nemmeno 18enne che non è escluso possa fare il grande salto in Formula 1 nel 2025. In lui ha scommesso, e tanto, Toto Wolff ma sullo sfondo c’è l’accordo che in molti danno per fatto tra Carlos Sainz e la Mercedes.

F1, nevica! Antonelli ha debuttato su una Mercedes in Austria

Incredibile ma vero. C’era il freddo, la pioggia poi diventata neve ad accogliere il primo shakedown di Andrea Kimi Antonelli su una monoposto di F1. Il pilotino bolognese, classe 2006, è sceso in pista con una Mercedes W12, quella del 2021 campione del mondo costruttori e che sfiorò l’ottavo titolo piloti con Hamilton in quella clamorosa e polemicissima ultima gara di Abu Dhabi contro Max Verstappen.

Antonelli ha girato sul circuito di Zeltweg, in Austria, ribattezzato Red Bull Ring. Insomma un battesimo paradossale per la Mercedes in casa di una delle rivali in F1, la scuderia di Horner e Verstappen tanto per intenderci. E se appunto il meteo al limite del proibitivo ha condizionato la prima giornata di test, nella seconda sessione di prove per Antonelli è stato possibile montare le slick, completando una giornata intensa.

F1, Antonelli dopo l’esordio: “Esperienza indimenticabile, me la sono goduta”

Oltre che qualche foto sui profili social ufficiali della scuderia tedesca non ci sono state comunicazioni sui tempi che Antonelli ha tenuto sulla pista austriaca che sarebbero stati comunque poco indicativi visto proprio le condizioni meteo al limite. Diffuse invece le prime impressioni del pilota italiano che ovviamente, anche nella breve clip video, sprizzava gioia ed entusiasmo da tutti i pori:

“Il primo test al volante di una Formula 1 è un’esperienza incredibile. Mi sono goduto ogni secondo. Il primo giorno non è stato possibile rispettare i nostri piani, l’arrivo della neve ha reso la pista impraticabile, ma fortunatamente il secondo giorno è stato molto più favorevole. La pista era di nuovo asciutta e ho potuto completare un buon numero di giri. Posso dire che è stato molto, molto divertente”.

F1, Antonelli in Mercedes dal 2025? Sainz resta in pole ma…

Sarebbe un azzardo ma lo fu anche quello di Red Bull con Max Verstappen che giovanissimo a 16 anni approdò in F1. Ma resta nella testa di Toto Wolff il pensiero di promuovere il talento italiano già dal prossimo anno nell’abitacolo che Lewis Hamilton lascerà vacante a fine stagione per approdare alla Ferrari.

Al momento però in vantaggio per il sedile della Mercedes c’è Carlos Sainz. Lo spagnolo, proprio colui che lascerà la Ferrari a fine anno, è in trattativa febbrile con la scuderia di Brackley. L’accordo sarebbe vicino ma ballano ancora dei dettagli importanti, primo fra tutti la durata del contratto. Mercedes avrebbe offerto allo spagnolo un solo anno di contratto proprio per valutare la crescita di Antonelli. Sainz dal suo canto punta a strappare almeno un biennale. La sensazione è che si possa andare nella direzione intermedia: 1+1, contratto di un anno con opzione per il secondo.

