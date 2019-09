Un testimone rivela: "Schumacher è cosciente"

Dopo un lungo silenzio mediatico, Michael Schumacher è tornato a far parlare di sé. L'ex pilota, nella giornata di lunedì, è stato trasportato presso l’unità cardiologica dell’ospedale europeo “Georges Pompidou” per sottoporsi a una cura al momento “top secret”.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 dovrebbe ricevere delle trasfusioni di cellule staminali nell’organismo allo scopo di ottenere un’azione “anti-infiammatoria sistemica”. A guidare lo staff medico che si starebbe occupando di Michael Schumacher, ci sarebbe il luminare Philippe Menasché, celebre chirurgo cardiaco, pioniere della terapia cellulare.

Nonostante il silenzio assoluto attorno alla degenza di Michael Schumacher (il tedesco si trova all'interno di una sorta di bunker per difendere la sua privacy, con diverse guardie a controllare l’ingresso di ogni persona), Le Parisien ha raccolto la testimonianza di un giovane che lavorerebbe nell'unità cardiologa in cui è ricoverato l'ex ferrarista: "Sì, è nella mia area. E posso assicurarti che è cosciente", le parole del testimone, ovviamente anonimo, riportate dal media francese.

Una dichiarazione che, se confermata, sarebbe una notizia importante legata allo stato di salute di Michael Schumacher. Intanto, sempre secondo Le Parisien, il sette volte campione del mondo di F1 avrebbe ricevuto la visita dell'amico Jean Todt che sarebbe rimasto nella stanza di Schumi per circa 45 minuti. Tutto il mondo è in attesa di novità, nella speranza che le condizioni di salute del 50enne Michael Schumacher possano migliorare in maniera sensibile.

SPORTAL.IT | 11-09-2019 08:47