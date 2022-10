F1, Toto Wolff: "Un Gran Premio frustrante"

02-10-2022 21:44

Lewis Hamilton nono, George Russell 14esimo: la Mercedes si lecca le ferite dopo il difficile weekend di Singapore. Così Toto Wolff: “Questa stagione ci ha dato diverse lezioni difficili, e oggi è stata un’altra. Siamo partiti dagli estremi opposti della griglia con le nostre due vetture, ma non siamo riusciti a capitalizzare il ritmo di gara con nessuna delle due, quando si è trattato di ottenere un risultato finale”.

“Lewis ha lottato per il podio per gran parte della gara, ma ha anche lottato contro un bilanciamento della vettura che oggi era sul filo del rasoio, in condizioni difficili e sul fondo sconnesso. Per George, abbiamo lanciato il dado delle gomme da asciutto quando era a corto di punti: col senno di poi, era chiaramente troppo presto, ma non aveva nulla da perdere, quindi eravamo pronti a correre il rischio”.

“La più grande frustrazione di oggi è che non siamo riusciti a sfruttare i segnali di competitività che abbiamo visto nelle PL2 e nelle qualifiche. Con questo risultato, la nostra lotta per la seconda posizione nella costruttori è diventata molto più difficile, ma l’unica cosa da fare è riprenderci e concentrarci sulla prossima gara di Suzuka per ritrovare lo slancio”.