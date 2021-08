F1, Tsunoda: obiettivo zona punti a Spa-Francorchamps

Il pilota giapponese riparte dall’ottava posizione conquistata in Ungheria per affrontare il prossimo GP del Belgio. Forte della buona prova disputata prima della sosta estiva, Tsunoda cerca punti anche nel prossimo appuntamento mondiale previsto sul tracciato di Spa-Francorchamps.

Il giapponese si vuole ovviamente confermare e sfruttare il suo buono stato di forma, ma anche regalare punti importanti ad AlphaTauri, la quale, ricordiamo, è attualmente in lotta con Alpine e Aston Martin per il quinto posto nel mondiale costruttori.

Nel complesso, la prima metà di stagione è stata davvero interessante”, ha dichiarato il pilota nipponico. “Molte cose completamente inaspettate, non è stata proprio come l’avevo immaginata prima di cominciare. Ci sono stati tanti alti e bassi. A volte la mia performance è stata incostante. Ma in generale sono piuttosto soddisfatto, perché sono riuscito a fare punti, aiutando la Scuderia AlphaTauri a essere l’unico team finora a segnare punti a ogni gara quest’anno. Adesso che comincia la seconda parte della stagione, dobbiamo continuare così.

“Dopo l’Ungheria, ho fatto una capatina a Milton Keynes per effettuare la correlazione dei dati dell’Hungaroring al simulatore e poi abbiamo anche studiato le prossime tre piste”, ha aggiunto. “Poi sono andato in Italia e ho approfittato del tempo libero per sistemare la mia nuova casa, che è molto vicina alla factory di Faenza. Mi serviva proprio una pausa e me la sono goduta.

“Ricominciare da Spa è fantastico, ho ottimi ricordi di questa pista. L’anno scorso in Formula 2 ho vinto la Feature Race partendo dalla pole position e l’anno prima, in Formula 3, ho ottenuto il mio primo podio nella categoria. La pista mi piace e non vedo l’ora di poterla affrontare per la prima volta su una monoposto di Formula 1: sarà un’esperienza particolarmente interessante, specialmente all’Eau Rouge!”, ha concluso.

OMNISPORT | 24-08-2021 10:53