F1, ufficiale: ci sarà pubblico al Mugello

Il Gran Premio di Toscana del prossimo 13 settembre, la prima gara di Formula 1 nella storia del Mugello, sarà aperta al pubblico, seppur contingentato in virtù dei protocolli sanitari Covid-19. L’annuncio è arrivato ai microfoni di Sky da parte dell’amministratore delegato del circuito, Paolo Poli. Potranno accedere all’evento 3mila persone al giorno, che saranno divise tra le 3 grandi tribune presenti.

“E’ un messaggio forte, di sicurezza. Ci sono regole che non potranno essere violate, speriamo di essere di ispirazione per poter aumentare i numeri da 3mila a oltre, ovvero i numeri a cui si è abituati in Formula 1”.

Biglietti ai club della Ferrari: “Vista la particolarità della celebrazione, lasceremo la priorità dell’acquisto della Tribuna Arrabbiata ai soci dei Ferrari Club. In questa stagione molto difficile, potrà riabbracciare il suo popolo rosso. Sarà ridotto, ma farà sentire sicuramente il calore che finora è mancato. Lanceremo anche un messaggio forte di capacità organizzativa tutta italiana nel gestire in sicurezza la presenza del pubblico negli impianti sportivi”.

I biglietti saranno a disposizione dal 1° settembre sul circuito TicketOne, con importanti disposizioni anti Covid e di tracciabilità. Le tribune saranno a capienza ridotta. La situazione è in evoluzione, ma siamo soddisfatti di aver dato questo importante segnale all’Italia e al mondo dello sport”.

OMNISPORT | 29-08-2020 15:21