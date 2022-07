F1, ufficiale: Masi lascia la Fia

12-07-2022 20:47

Adesso è ufficiale: Michael Masi lascia la FIA. La notizia è stata comunicata dalla stessa Federazione Internazionale attraverso un messaggio sul sito ufficiale.

Questo il comunicato: “La FIA conferma che Michael Masi ha deciso di lasciare la FIA e di trasferirsi in Australia per stare più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide. [Masi] ha lavorato per un periodo di tre anni come Direttore di gara e Delegato alla sicurezza della Formula 1 dopo l’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo le numerose funzioni che gli erano state affidate in modo professionale e dedicato. La FIA lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro“.

L’ex Race Director della F1 Michael Masi è stato molto criticato dopo l’ultimo GP della stagione 2020-21. In occasione di quella gara, l’australiano decise negli ultimi giri di far rientrare la safety car e Verstappen, dopo il cambio gomme, ne approfittò superando Hamilton alla fine e laureandosi così campione del mondo per la prima volta.