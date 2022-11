F1, ufficiale: Ricciardo terzo pilota Red Bull

23-11-2022 17:46

Adesso è ufficiale: Daniel Ricciardo sarà il 3° pilota della Red Bull nella stagione 2023, l’annuncio è stato dato dalla scuderia campione del mondo attraverso i social. Un ritorno per l’australiano, che in passato ha conquistato sette vittorie con la scuderia campione del mondo.

Queste le parole di Ricciardo: “Il sorriso dice tutto: sono davvero entusiasta di tornare a casa come terzo pilota Red Bull nel 2023. Ho già tanti bei ricordi del mio periodo qui, ma l’accoglienza di Christian, del dottor Marko e di tutto il team è qualcosa che apprezzo sinceramente. Per me personalmente, la possibilità di contribuire e di essere circondato dalla migliore squadra di F1 è estremamente attraente, e mi dà anche un po’ di tempo per ricaricarmi e concentrarmi. Non vedo l’ora di essere con la squadra e di dare il mio supporto nel lavoro al simulatore, nelle sessioni di test e nelle attività commerciali”.

Grande gioia anche per Horner: “È fantastico riportare Daniel nella famiglia Red Bull. Ha un enorme talento ed è brillante a livello caratteriale. So che l’intero stabilimento è entusiasta di dargli il benvenuto a casa. Nel suo ruolo di collaudatore e terzo pilota, Daniel ci darà la possibilità di diversificare le nostre attività, contribuendo allo sviluppo della vettura e aiutando la squadra con la sua esperienza e la sua conoscenza di ciò che serve per avere successo in F1. Siamo molto contenti di lavorare di nuovo con Daniel e non vediamo l’ora di scoprire tutto ciò che porterà alla squadra nel 2023”.