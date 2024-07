F1, Ungheria: Vasseur rassicura i tifosi Ferrari. "Problema quasi risolto, rimonta possibile"

Dopo le qualifiche del GP d'Ungheria il team principal di Ferrari annuncia una buona notizia riguardo un annoso problema della SF-24. Più cauti riguardo la gara di domani Leclerc e Sainz

Niente prima fila per le Ferrari al GP d’Ungheria, ma era una notizia sostanzialmente attesa. Il quarto posto di Carlos Sainz e il sesto di Charles Leclerc non sono però un flop totale, perché rispetto ai precedenti, pressoché disastrosi fine settimana passati qualche miglioramento con la vettura si inizia a intravedere, come ha spiegato Frédéric Vasseur (ma restiamo sempre cauti).

Qualifiche GP Ungheria, Sainz migliore tra le Ferrari. “Ma siamo lontani dai leader”

Dietro le due McLaren di Lando Norris (per la terza volta in carriera in pole) ed Oscar Piastri, vicinissimi tra loro, e il terzo posto di Max Verstappen, le Ferrari tornano momentaneamente terzo attore in campo nel mondiale di F1. Sainz come abbiamo detto è quarto con un tempo di 1:15.696, pur con circa mezzo secondo di distacco da Norris e con il fatto che sull’Hungaroring partire davanti significa aver fatto buona parte del lavoro per la vittoria vista le difficoltà nel sorpassare sulla pista magiara.

Lo spagnolo nelle dichiarazioni post qualifica ha ammesso di non aspettarsi qualcosa di più. “Sapevo che oggi avremmo fatto i conti con la realtà come avvenuto nelle FP2 con la pista più fredda rispetto alle FP1 dove l’asfalto ha toccato i 60°C. Pareva che con temperature alte ci saremmo avvicinati di più ai leader, ma appena la pista è diventata più fredda abbiamo subito un gap di 3-4 decimi da Lando lungo il fine settimana ed anche in qualifica”.

Sainz ha poi notato che i primi tre sono dai 3 ai 4 decimi più veloci, e quindi l’unico modo per avere un vantaggio è che i rivali domani in gara commettano errore.

Leclerc: “Non sono contento, manca ancora la prestazione. Ma il feeling è migliore”

Dopo la tregenda del venerdì, in particolare con lo smacco dell’errore nelle libere, Leclerc ha di nuovo svarionato in qualifica in occasione della ripartenza in Q3, toccando la colonna del box. Ma in ogni caso ha salvato un sesto posto (dietro al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton) che è meglio di niente. Ovviamente però il monegasco non è per niente soddisfatto.

“Non sono contento – ha dichiarato a Sky Sport -. C’è un feeling migliore in questo fine settimana, ma ancora non c’è la prestazione. Il giro che ho svolto in Q3 è stato discreto, ma ho scalato una marcia quando non volevo: una cosa che mi è successa nell’ultima curva in Qatar che però è legata al volante, che revisioneremo. In ogni caso il mio giro poteva valere non oltre la P4 o la P5“. Insomma, di più oggi non si poteva fare.

Vasseur annuncia: “Abbiamo quasi risolto con i rimbalzi”

Ma a donare una piccola speranza ci ha pensato Vasseur, come abbiamo detto all’inizio. Secondo il team principal infatti stanno riuscendo a venire a capo con il problema dei rimbalzi, un vulnus portato dai recenti aggiornamenti alla SF-24. L’ingegnere a Sky Sport ha spiegato: “Buona parte del problema del bouncing è stato sistemato: ora per i piloti la vettura è più facile da guidare e gestire. Rispetto a Silverstone siamo in una situazione migliore. Bisogna recuperare in termini di sviluppi, spingere di più e migliorare anche in termini di carico aerodinamico. Ma almeno il bouncing è sotto controllo”.

Eppure Sainz ha avuto da ridire al riguardo: “Negli ultimi due giri della Q3 ho iniziato ad avere i soliti problemi anche se non marcati come prima. Ma qui ci sono anche curve a velocità inferiore rispetto a Silverstone”. Quindi lo spagnolo rinvia il verdetto definitivo sui rimbalzi a Spa, dove ci sono più curvoni ad alta velocità e dove si potrà vedere come sono messi effettivamente con il problema.

Tornando a Vasseur, in merito alla gara di domani si aspetta temperature più alte: “Ma sarà un’opportunità per noi perché con un degrado più marcato ci sarà più opportunità di superare e rimontare”.

