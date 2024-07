F1, GP Ungheria, Leclerc ridimensiona l'errore e carica Ferrari: "Ci sono dei miglioramenti"

Charles Leclerc paga un errore nelle FP2, ma il pilota Ferrari guarda al bicchiere mezzo pieno e alla sensazioni positive con l'auto nel venerdì del GP d'Ungheria. E Sainz è altrettanto fiducioso

Piove sul bagnato in casa Ferrari, con il fine settimana del GP d’Ungheria che parte benino, ma con un intoppo. E a pagare lo scotto maggiore è ancora una volta Charles Leclerc, protagonista suo malgrado di un incidente nella seconda sessione delle prove libere sull’Hugaroring.

GP Ungheria, l’errore di Leclerc nelle libere e il buon risultato di Sainz

Il monegasco ha infatti perso il controllo della propria SF-24 (con gomme medie montate) durante l’ottavo giro delle FP2: all’altezza della curva 4 la monoposto ha perso il proprio carico, diventando ingestibile e andando così a sbattere contro le barriere. Leclerc fortunatamente incolume, ma ha concluso la propria sessione 18esimo mentre Carlos Sainz ha salvato capra e cavoli finendo terzo, dietro Max Verstappen e al leader delle seconde libere Lando Norris.

The moment Charles Leclerc’s day came to an abrupt end 😣 Leclerc safely walked away from his car despite this high-speed incident#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/OHrrcaGWtC — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

C’è da dire che nelle FP1 le Ferrari avevano dato delle ottime indicazioni, con Sainz primo e Leclerc terzo a chiudere il campione del mondo di Red Bull sulla piazza d’onore. Per il momento bisogna sospendere il giudizio: considerando il fatto che da Ferrari sono stati raccolti nella seconda sessione i dati completi da una sola auto, è ancora presto per capire se le vetture rosse siano riuscite a trovare la quadra dopo i patimenti con i pacchetti di aggiornamenti (cercando di limitare gli effetti indesiderati, ovvero i rimbalzi) e vari esperimenti che non hanno dato nei precedenti appuntamenti gli esiti sperati.

Sainz cautamente fiducioso

Sainz nelle dichiarazioni al termine di questa giornata ha sottolineato l’importanza di aver avuto un venerdì giudicato “positivo” essendo l’Hungaroring un circuito “complicato in termini di messa a punto delle vetture”, anche per via delle alte temperature registrate oggi (gli asfalti hanno toccato anche i 60 gradi centigradi). “Per questo motivo era importante vedere come tutte e tre le mescole si comportassero con il caldo estremo”, ha proseguito Sainz. “Abbiamo ottenuto alcune informazioni utili e forse – azzarda – questo fine settimana potrebbe essere più adatto a noi. Ma è solo venerdì”.

Ovviamente aspettiamo il resto del fine settimana, ma la Ferrari sembra avere meno problemi di rimbalzo nelle curve ad alta velocità, anche se in Ungheria il loro numero non è tale da poter avere un quadro più preciso. La speranza è che il lavoro fatto sul fondo della vettura e sull’assetto possa aver ovviato all’annoso problema, anche se nel frattempo gli avversari non sono rimasti fermi. La McLaren MCL38 di Norris ha gestito al meglio i settori dell’Hungaroring, a differenza però della RB20 di Verstappen che soffre il bilanciamento e qualche vulnus in termini di raffreddamento.

Leclerc: “Siamo indietro rispetto a McLaren ma il feeling sta migliorando”

Tornando a Leclerc, il monegasco ha riconosciuto l’errore (che tra l’altro ha bloccato la sessione di un quarto d’ora), dichiarandosi dispiaciuto con il team. Ma ha guardato il bicchiere mezzo pieno, ridimensionando l’imprevisto. Parlando con i media, il pilota ha infatti rivelato un feeling migliore con la vettura, oltre ad aver vissuto una giornata più soddisfacente “rispetto agli ultimi tre o quattro weekend”.

Pur tenendo un profilo basso (“Restiamo sempre un po’ indietro rispetto alla McLaren“), ha quindi ribadito: “Le sensazioni sono buone ed è un buon segno. Dobbiamo far combaciare tutto per domani. Abbiamo inserito nuove parti sulla vettura che sembrano darci delle giuste risposte. Purtroppo l’errore ha limitato l’attività della sessione, facendo meno giri di quanto avremmo voluto. Ma c’è ancora domani e il feeling con la vettura è buono. E spero si rifletta poi in gara”.

