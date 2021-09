F1, Valtteri Bottas: "È stata una buona giornata"

Valtteri Bottas, pilota finlandese della Mercedes, si è confermato il più veloce sul circuito russo di Sochi sia nelle prime che nelle seconde libere odierne. Bottas, che l’anno prossimo lascerà le Frecce d’argento, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine delle prove:

“Se si guardano i tempi, è stata una buona giornata. La pista mia piace molto e sinceramente non so perché andiamo così forte. Ma visti i risultati, è bello sentirsi a proprio agio, tutto ha funzionato benissimo. La mia sensazione è quella, dal primo giro mi sono trovato bene con la la macchina e il bilanciamento, quindi tutto quello che abbiamo dovuto fare sono stati piccoli aggiustamenti durante il giorno. In questo modo ho potuto concentrarmi sulla guida e pensare a dove poter guadagnare qua e là. E’ vero che si può sempre abbassare il limite, comunque sia sul giro secco che sui long run mi sono sentito a posto. Penso che domani sarà bagnato, quindi sarà un giorno completamente diverso. La pista è abbastanza uguale al passato, ci sono alcune sconnessioni, ma non è cambiata molto. Almeno abbiamo fatto le prove e un long run buono, la cosa principale è che la macchina vada bene in vista di domenica, che potrebbe essere asciutto”.

OMNISPORT | 24-09-2021 16:51