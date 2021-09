F1, Valtteri Bottas: "Gara poco movimentata"

Valtteri Bottas ha rischiato di combinare un bel disastro nel corso degli ultimi giri del GP d’Olanda, ma alla fine Hamilton ci ha messo una pezza. Tutto bene quel che finisce bene, ma la gara di Bottas è stata abbastanza anonima. Queste le sue parole:

“Purtroppo per me è stata una gara poco movimentata. Abbiamo provato con una sosta, ho cercato di far durare le gomme fino alla fine dello stint. Alla fine avevo un bel vantaggio e abbiamo deciso di fare una sosta di sicurezza. Avevo un buon passo. Giro veloce? Non ho provato neanche a farlo, ma poi alla fine l’ha preso Lewis. Come team abbiamo comunque ottenuto un buon bottino di punti”.

OMNISPORT | 05-09-2021 17:16