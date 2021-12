F1, Valtteri Bottas: "Sono molto dispiaciuto per Hamilton"

12-12-2021 18:03

Valtteri Bottas conclude la sua esperienza in Mercedes con un discreto quarto posto ad Abu Dhabi. Certo, nella lotta per la vittoria è stato del tutto inutile, non dando una mano a Hamilton come Perez invece ha fatto con Verstappen.

Queste le parole di Bottas, che comunque non è soddisfatto della propria prestazione:

“Non ho ancora avuto modo di parlare né con Lewis né con Max; noi volevamo entrambi i titoli, sono felice per quello costruttori ma molto dispiaciuto per Hamilton: è come se avessi perso anch’io il Mondiale. Devo ancora calmarmi un po’, è un mix di emozioni tra la mia ultima gara in Mercedes, la vittoria del titolo costruttori e la sconfitta di Lewis. Sono fiero di quello che abbiamo raggiunto insieme, adesso inizia una nuova avventura“.

