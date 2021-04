F1, Vasseur: “A Portimao, vogliamo trasformare le performance in punti”

Si avvicina il terzo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, ovvero il GP del Portogallo. L’obiettivo per il weekend lusitano dell’Alfa Romeo è quello di piazzare Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi all’interno dei primi dieci.

Dopo le buone prestazioni di Sakhir e Imola, la scuderia italo-elvetica intende cominciare a concretizzare l’ottimo potenziale della vettura di quest’anno, aspetto che spingerà i piloti a dare il 110% tra i sali e scendi di Portimao.

Intervistato dal sito ufficiale dell’Alfa Romeo, Frederic Vasseur ha tracciato gli obiettivi del Biscione per il prossimo weekend: “Ci presentiamo a Portimao con la fiducia di poter fare una buona prestazione”, ha affermato il Team Principal della scuderia elvetica. “Con determinazione vogliamo sopperire alle circostanze che ci hanno impedito di segnare punti nelle prime due uscite della stagione. Sappiamo che avremmo potuto avere due vetture in top 10 ad Imola, ma non è una consolazione. Conta solo il risultato finale e siamo consapevoli del fatto che adesso è il momento di trasformare le prestazioni in punti. Sappiamo che abbiamo bisogno di un week-end impeccabile per battere le altre squadre del centrogruppo. Siamo determinati a farlo”.

