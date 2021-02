F1, Vasseur: “Dobbiamo fare meglio dello scorso anno”

Dimenticare il passato e porsi l’obiettivo di fare molto meglio, imparando dagli errori.

Dopo un 2020 tremendamente complicato, Raikkonen e Giovinazzi sperano di avere a dusposizione una monoposto degna di questo nome e spinta, finalmente, da una power unit in grado di lottare con la concorrenza.

Alla presentazione della nuova Alfa Romeo C41 che parteciperà al prossimo campionato di Formula 1 c’era ovviamente anche Frederic Vasseur, ecco le sue parole: “La presentazione di una nuova vettura è sempre un momento emozionante, è l’apice di mesi di sforzi da parte di tutti in fabbrica e l’inizio di una nuova avventura – ha detto Vasseur. Credo che la nostra filosofia sia la stessa: domani dobbiamo fare un lavoro migliore rispetto ad oggi. Nel 2020 siamo arrivati ottavi, quindi bisogna puntare più in alto quest’anno, e per farlo dobbiamo continuare a migliorare in ogni reparto, a bordo pista e nel quartier generale. Ogni squadra in griglia ha aspettative molto alte in questo momento: tutti i team si aspettano di fare un buon lavoro in inverno e di essere in una buona posizione per la prima gara, ma presto tutti mostreranno le proprie carte”.

OMNISPORT | 22-02-2021 13:02