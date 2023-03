F1, Vasseur: “Ferrari DNA vincente, dobbiamo lavorare per quei traguardi”

Dopo due Gran Premi lontani dalle aspettative, la Rossa deve tornare a “galoppare” al più presto e a confermarlo è lo stesso Team Principal che sostiene come questa scuderia debba colmare il gap con la Red Bull.

23-03-2023 11:53

Dopo aver messo in archivio due gare al quando deludenti, il progetto della SF 23 continua a destare preoccupazioni a dispetto dei dati raccolti nei test invernali che invece lasciavano presagire tutto un altro inizio.

Per Frederic Vasseur è una situazione al quanto difficile ed il suo modo di lavorare è completamente diverso rispetto a quello di Mattia Binotto, ecco che allora bisogna fissare delle linee guida: “Dobbiamo lavorare per colmare il gap dalla Red Bull, il DNA della Ferrari è quello di puntare alla vittoria non certo alle posizioni del GP di Gedda, sappiamo che il percorso è duro ma si parte dall’atteggiamento e deve essere quello di raggiungere le posizioni più ambiziose, non ci resta che rimboccarci le maniche per agguantare i nostril rivali e poi provare a sorpassarli” ha commentato Vasseur a Motorsportweek.com.