F1, Vasseur: “Giovinazzi è migliorato sotto ogni aspetto”

Tanti progressi per Antonio Giovinazzo nel suo secondo anno di Formula Uno: ad affermarlo è Frederic Vasseur, team principal della Alfa Romeo, soddisfatto del miglioramento del pilota italiano.

Non è un caso che Giovinazzi abbia disputato di fatto una stagione di livello pari a quella di un mostro sacro come Kimi Raikkonen, con buonissime prestazioni che gli sono valse la riconferma in Alfa per la terza stagione.

“Il prossimo step per Giovinazzi dovrà essere quello di diventare più consistente sul passo gara, ma in realtà anche sotto questo punto di vista è già migliorato molto. Dovrà prendersi ancora di più la squadra sulle spalle e prendere più decisioni – le parole di Vasseur a Motorsport.com – Ma lui lavora per migliorare e fa progressi gara dopo gara. Sono davvero fiducioso per il prossimo anno. Basti pensare che nel 2019 ha fatto segnare un terzo dei punti di Kimi, e gli fu davanti in qualifica solo sei volte. Nel 2020 Antonio ha fatto gli stessi punti e ha avuto lo steso rendimento in qualifica”.

OMNISPORT | 13-01-2021 16:32