F1, Vasseur sibillino sul possibile passaggio in Ferrari

20-11-2022 13:56

Da qualche giorno in casa Ferrari non si fa altro che parlare della possibile sostituzione di Mattia Binotto dal ruolo di team principal al termine di questa stagione. Nonostante le smentite del Cavallino, Frédéric Vasseur è il candidato numero uno per prendere il suo posto alla guida del muretto rosso a partire dall’inizio del 2023.

A riguardo è emersa una nuova indiscrezione da parte del commentatore della Formula 1 per la tv belga RTBF Gatean Vigneron, che ha parlato di recente con l’attuale team principal dell’Alfa Romeo. Vasseur gli avrebbe dichiarato: “Non ti dirò nulla, ma saprai abbastanza presto”. Dopo Abu Dhabi insomma si attendono novità.