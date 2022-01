F1, Vasseur: “Troppo rischioso promuovere subito Pourchaire”

17-01-2022 12:36

Line Up completamente nuova per l’Alfa Romeo che si appresta a scendere in pista per cercare di essere una nuova protagonista nella stagione 2022.

Della scuderia italo svizzera infatti non fanno più parte ne Antonio Giovinazzi ne Kimi Raikkonen, sostituiti dal duo Guanyu Zhou, promosso dalla Formula 2 e Valtteri Bottas, che arriva invece dopo cinque lunghe stagioni in Mercedes.

In una chiacchierata concessa alla stampa elvetica, Frederic Vasseur ha spiegato anche i motivi che hanno portato il team Alfa Romeo a non promuovere nell’immediato Theo Purchaire per la stagione 2022 di Formula 1, sottolineando come il giovane pilota francese debba ancora farsi le ossa nel campionato cadetto di F2.

La stagione del transalpino è stata ottima, ma secondo Vasseur non è ancora arrivato il suo momento tra i grandi del circus.

Ha vinto a Monaco, ma come team abbiamo solo sei giorni di test prima dell’inizio della nuova stagione, ragion per cui un’eventuale promozione, almeno dal mio punto di vista, sarebbe stata troppo rischiosa”, ha affermato il Team Principal dell’Alfa Romeo. “Troppo impegnativo compiere un passo di questo tipo”.

“Meglio che al momento si focalizzi totalmente sulla Formula 2, poi per il futuro vedremo”, ha proseguito il Manager transalpino. “Ha chiuso una buona stagione in Formula 2, ma fino a qualche tempo fa correva in Formula 4 e un passo di questo tipo sarebbe stato enorme”.

Sul programma della stagione ha aggiunto: “Theo farà sicuramente alcune sessioni di FP1, oltre che diverse giornate di test utili alla sua preparazione. Quando si starà disputando il campionato di F2, però, la cosa più importante sarà quella di vincere quel campionato e non preparare il futuro o cose del genere. Io gli chiederò di diventare campione in Formula 2″.

OMNISPORT