F1, Vasseur: "Zhou imparerà rapidamente come Leclerc”

28-01-2022 10:39

L’alfa Romeo ha cambiato entrambi i propri piloti. Kimi Raikkonen non correrà più in F1, mentre Giovinazzi si appresta a vivere l’esordio del mondiale in Formula E.

I due piloti sono stati sostituiti dall’esperto Bottas, che dopo anni in Mercedes ha deciso di essere protagonista e prima guida della scuderia del biscione, e il giovane cinese Zhou. Secondo Frederic Vasseur, proprio il rookie della scuderia italo elvetica si adatterà rapidamente alle complessità della Formula 1. avendo tutte le capacità e le competenze per offrire alla squadra un contributo fondamentale nella risalita verso le posizioni importanti della classifica.

“Sappiamo che la Formula 1 del prossimo anno sarà una sfida, anche a causa dei nuovi regolamenti tecnici che entreranno in vigore da Barcellona”, ha affermato il Team Principal del Biscione. “Si presenterà in Bahrain con poche giornate di test e questo renderà tutto incerto, ovviamente. In ogni caso ritengo Guanyu un ragazzo intelligente e in queste prime settimane in fabbrica ha mostrato un approccio molto metodico, così come ha mostrato in F2”.

“Quando è arrivato ad Hinwil è stato piuttosto lucido sotto diversi aspetti”, ha proseguito il Manager francese. “Il livello di competizione in Formula 1 è molto alto e non possiamo contare su 25 giorni di test pre-stagionali. Gli daremo il tempo di migliorare senza mettergli la pressione dei risultati. Sono fiducioso”.

OMNISPORT